„Ich kann damit nichts anfangen“: Streit um neuen Namen für das Glauchauer Museum

Der neue Name für das Glauchauer Museum besteht aus dem Dreiklang „Schloss Museum Glauchau“. Das ruft Kritik hervor, und am Ende sind Sie gefragt, liebe Leserinnen und Leser.

Das Museum in Glauchau hat einen neuen Namen. Hieß es bislang „Museum und Kunstsammlungen Schloss Hinterglauchau“, so wird es jetzt als „Museum Schloss Glauchau“ bezeichnet. Hintergrund ist, dass das Museum sich neu profilieren will und sich deshalb auch dem „öffentlichen Erscheinungsbild und dessen Vermarktung“ widme, wie die...