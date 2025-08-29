„Ich klopfe bei Zockern, die zu Hause sitzen, nicht am Fenster“: Streetworkerin Nina Burghardt tritt Job in Waldenburg an

Glauchau
Von der Dresdner Neustadt zurück auf das Land: Die 24-jährige Sozialarbeiterin ist auf einem Bauernhof aufgewachsen. Sie kennt den Alltag von Jugendlichen in der Kleinstadt und auf dem Dorf.
Jugendliche aus Waldenburg, Remse und Oberwiera haben eine neue Ansprechpartnerin: Nina Burghardt übernimmt die Aufgabe als Streetworkerin in der Töpferstadt und den umliegenden Dörfern. Dafür verlässt die 24-Jährige die Dresdner Neustadt, wo sie nach ihrem Studium die ersten Berufserfahrungen gesammelt hat.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.