  • „Ich klopfe bei Zockern, die zu Hause sitzen, nicht am Fenster“: Streetworkerin Nina Burghardt tritt Job in Waldenburg an

Nina Burghardt ist als Streetworkerin die neue Ansprechpartnerin für Jugendliche aus Waldenburg und Umgebung.
Nina Burghardt ist als Streetworkerin die neue Ansprechpartnerin für Jugendliche aus Waldenburg und Umgebung. Bild: Andreas Kretschel
„Ich klopfe bei Zockern, die zu Hause sitzen, nicht am Fenster“: Streetworkerin Nina Burghardt tritt Job in Waldenburg an
Von Holger Frenzel
Von der Dresdner Neustadt zurück auf das Land: Die 24-jährige Sozialarbeiterin ist auf einem Bauernhof aufgewachsen. Sie kennt den Alltag von Jugendlichen in der Kleinstadt und auf dem Dorf.

Jugendliche aus Waldenburg, Remse und Oberwiera haben eine neue Ansprechpartnerin: Nina Burghardt übernimmt die Aufgabe als Streetworkerin in der Töpferstadt und den umliegenden Dörfern. Dafür verlässt die 24-Jährige die Dresdner Neustadt, wo sie nach ihrem Studium die ersten Berufserfahrungen gesammelt hat.
