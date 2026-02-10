Igel im Winter: Was Kinder in Meerane lernen können

Glauchau
Die Stadtbibliothek lädt für den 11. Februar zum tierischen Event. Kinder können in die Welt der Igel eintauchen. Welche Wintergeheimnisse gibt es?
Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren können am Mittwoch, 11. Februar, in der Stadtbibliothek Meerane an einer besonderen Winterferienveranstaltung teilnehmen, wurde von der Stadtverwaltung angekündigt. Das Team des Vereins „Stachelnasen Zwickauer Land“ informiert ab 11 Uhr über das Leben des Igels im Winter. Im Mittelpunkt steht...
