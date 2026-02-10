MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zum Leben der Igel ist in der Stadtbibliothek Meerane mehr zu erfahren.
Zum Leben der Igel ist in der Stadtbibliothek Meerane mehr zu erfahren. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Zum Leben der Igel ist in der Stadtbibliothek Meerane mehr zu erfahren.
Zum Leben der Igel ist in der Stadtbibliothek Meerane mehr zu erfahren. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Glauchau
Igel im Winter: Was Kinder in Meerane lernen können
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stadtbibliothek lädt für den 11. Februar zum tierischen Event. Kinder können in die Welt der Igel eintauchen. Welche Wintergeheimnisse gibt es?

Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren können am Mittwoch, 11. Februar, in der Stadtbibliothek Meerane an einer besonderen Winterferienveranstaltung teilnehmen, wurde von der Stadtverwaltung angekündigt. Das Team des Vereins „Stachelnasen Zwickauer Land“ informiert ab 11 Uhr über das Leben des Igels im Winter. Im Mittelpunkt steht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
31.01.2026
2 min.
Winterferien in Zwickau: Kreativ werden bei Farbexperimenten und Zeichenkursen
Zum Spieletag in der Stadtbibliothek können Kinder auch Eltern und Großeltern mitbringen.
In Zwickau wird für die Winterferien ein Programm angeboten, das Kunst, Geschichte und Literatur vereint. Die Stadtbibliothek und Museen gestalten kreative Nachmittage. Ein Highlight für Kinder.
Lutz Kirchner
13:22 Uhr
1 min.
Stadtbibliothek im Erzgebirge ruft Kinder und Erwachsene zur Puzzlewoche auf
In der Stadtbibliothek Annaberg-Buchholz kann vom 10. bis 14. Februar nach Herzenslust gepuzzelt werden.
Die Stadtbibliothek Annaberg-Buchholz öffnet ihre Türen zur Puzzlewoche. Von Abenteuern in Vulkantiefen bis zu kleinen Siebenschläfern. Welche Rätsel warten auf Besucher?
Holk Dohle
13:35 Uhr
2 min.
Polizei mit Großeinsatz am Freitag und Samstag
Für Freitag und Samstag sind in Dresden zahlreiche Veranstaltungen anlässlich des 81. Jahrestags der Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkrieg angemeldet. (Archivbild)
Rechte Aufmärsche, Menschenkette, Gegenprotest: Mehrere Versammlungen halten die Polizei am Freitag und Samstag auf Trab. Auch mit Verkehrseinschränkungen ist zu rechnen.
13:36 Uhr
1 min.
Nach Grönland-Streit: Nato startet Arktis-Einsatz
Rund um Grönland dürfte es künftig eine deutlich stärkere Nato-Präsenz geben. (Archivbild)
Die Nato erhöht ihre Militärpräsenz in der Arktis, um zur weiteren Deeskalation des von US-Präsident Donald Trump angezettelten Grönland-Konflikts beizutragen. Wie Oberbefehlshaber Alexus G....
10.02.2026
2 min.
Traditionsgaststätte im Erzgebirge schließt: Was ist der Grund für den Rückzug?
Johanna Preißler und Robin Reinsch haben im Mai 2024 die Gaststätte eröffnet. Bis 14. Juni hat sie noch geöffnet.
Erst im Mai 2024 hatte ein junges Paar die Bergschänke am Katzenstein in Pobershau übernommen. Obwohl sie zunächst regelrecht überrannt wurde, ist bald wieder Schluss. Bis 14. Juni ist noch geöffnet.
Michael Felber
Mehr Artikel