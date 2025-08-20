Im Friedwald Waldenburg wird über Bestattungen in der Natur informiert

Interessierte können sich für zwei Waldführungen am 23. August und 3. September anmelden.
Informationen über die Bestattung in der Natur erhalten Interessierte bei zwei kostenlosen Waldführungen durch den Friedwald Waldenburg am 23. August und 3. September. Jeweils ab 14 Uhr zeigen Försterinnen und Förster der Friedwald GmbH bei gemeinsamen Spaziergängen, wie ein Baumgrab aussieht, woran man freie Grabstätten erkennt, was diese kosten und wie eine Auswahl des Baumes bereits zu Lebzeiten möglich ist. Zudem beantworten sie alle Fragen zur Gestaltung von Trauerfeiern und Bestattung im Friedwald. Treffpunkt ist an der Infotafel am Friedwald-Parkplatz in Waldenburg, Anfahrt über die Altenburger Straße. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich unter www.friedwald.de/waldenburg oder Telefon 06155 848100. (mib)