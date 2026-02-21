MENÜ
Impression des Waldenburger Friedwaldes.
Impression des Waldenburger Friedwaldes. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
Waldenburg: Führung zum Thema Naturbestattung
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Am 25. Februar öffnet der Friedwald Waldenburg zur Führung. Das Betreiberunternehmen informiert zu Waldbegräbnissen. Worüber Förster Auskunft geben.

Eine kostenlose Führung im Friedwald in Waldenburg wird für den 25. Februar, ab 14 Uhr angeboten. Das teilte das Betreiberunternehmen, die Friedwald GmbH, mit. Besucher lernen beim Rundgang die Möglichkeiten einer Bestattung im Wald kennen. Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung nötig. Regelmäßig werden solche Führungen...
