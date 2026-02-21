Waldenburg: Führung zum Thema Naturbestattung

Glauchau
Am 25. Februar öffnet der Friedwald Waldenburg zur Führung. Das Betreiberunternehmen informiert zu Waldbegräbnissen. Worüber Förster Auskunft geben.
Eine kostenlose Führung im Friedwald in Waldenburg wird für den 25. Februar, ab 14 Uhr angeboten. Das teilte das Betreiberunternehmen, die Friedwald GmbH, mit. Besucher lernen beim Rundgang die Möglichkeiten einer Bestattung im Wald kennen. Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung nötig. Regelmäßig werden solche Führungen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.