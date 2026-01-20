Mit einer Führung wird über die Bestattungskultur im Waldenburger Friedwald informiert

Friedwald-Försterinnen und -förster informieren dabei über die Bestattungsarten in der Natur und beantworten Fragen. Was noch geboten wird.

Im Friedwald in Waldenburg wird für Samstag, 24. Januar, 14 Uhr eine kostenlose Führung angeboten. Friedwald-Försterinnen und -förster informieren dabei über die Bestattung in der Natur und beantworten Fragen zu Grabarten, Kosten und Vorsorge. Treffpunkt ist an der Infotafel am Parkplatz, eine Anmeldung ist erforderlich. Die Führungen im...