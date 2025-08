Im Glauchauer Ortsteil Jerisau sind Einbrecher auf Beutezug gegangen

Die Polizei ermittelt in einem Fall von mehreren Einbrüchen in Baucontainer

Jerisau.

In der Zeit vom 28. Juli, 17.30 Uhr, bis zum 29. Juli, 6.15 Uhr, sind Einbrecher in Jerisau auf Beutezug gegangen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei standen dabei für die unbekannten Täter Dinge im Fokus, die sich in Baucontainern befinden könnten oder darin eingelagert sind. Bei dem Tatgeschehen brachen die Unbekannten auf gewaltsame Weise insgesamt sechs Baucontainer auf, die auf einer Baustelle an der Siemensstraße abgestellt sind. Wie die Polizei weiter zu dem Vorfall informiert, wurde allerdings aus den Innenräumen der Container nichts entwendet. Es entstand aber dennoch ein Sachschaden von rund 2250 Euro. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen und nimmt Hinweise unter der Nummer 03763 640 entgegen. (reu)