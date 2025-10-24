Im Glauchauer Wehrdigt soll ein weiteres Wohngebiet entstehen

Kaum ist die Erschließung am Eigenheimstandort Wilhelmstraße abgeschlossen, plant die Stadt Glauchau ein weiteres Wohngebiet. Es liegt nur ein paar Hundert Meter entfernt.

Der Glauchauer Stadtteil Wehrdigt ist zwar kein Fördergebiet mehr, dennoch unterliegt er weiteren Veränderungen. Sie betreffen in erster Linie den Bau von Wohnhäusern, in der Regel von Eigenheimen, die auf Abrissflächen entstehen. Der Glauchauer Stadtteil Wehrdigt ist zwar kein Fördergebiet mehr, dennoch unterliegt er weiteren Veränderungen. Sie betreffen in erster Linie den Bau von Wohnhäusern, in der Regel von Eigenheimen, die auf Abrissflächen entstehen.