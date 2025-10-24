Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auf dieser Fläche im Stadtteil Wehrdigt plant die Stadt ein neues Wohngebiet.
Auf dieser Fläche im Stadtteil Wehrdigt plant die Stadt ein neues Wohngebiet. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Im Glauchauer Wehrdigt soll ein weiteres Wohngebiet entstehen
Redakteur
Von Stefan Stolp
Kaum ist die Erschließung am Eigenheimstandort Wilhelmstraße abgeschlossen, plant die Stadt Glauchau ein weiteres Wohngebiet. Es liegt nur ein paar Hundert Meter entfernt.

Der Glauchauer Stadtteil Wehrdigt ist zwar kein Fördergebiet mehr, dennoch unterliegt er weiteren Veränderungen. Sie betreffen in erster Linie den Bau von Wohnhäusern, in der Regel von Eigenheimen, die auf Abrissflächen entstehen.
