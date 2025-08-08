Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Im Gymnasium in Meerane reicht Platz nicht aus: Privatschule nutzt künftig auch das BSZ

Am BSZ läuft die Entrümpelung. Im Hintergrund ist das Pestalozzigymnasium zu sehen.
Am BSZ läuft die Entrümpelung. Im Hintergrund ist das Pestalozzigymnasium zu sehen.
Glauchau
Im Gymnasium in Meerane reicht Platz nicht aus: Privatschule nutzt künftig auch das BSZ
Von Holger Frenzel
Kurz vor dem Beginn des neuen Schuljahres gibt es Klarheit zur Aufteilung der Räume. Die Neunt- bis Zwölftklässler nutzen den BSZ-Komplex. Welches Thema noch Sorgen bereitet.

Mehr als 400 Mädchen und Jungen lernen mit Beginn des neuen Schuljahres am Internationalen Gymnasium Meerane (IGM). Sie verteilen sich künftig auf zwei Immobilien. Neben dem Pestalozzigymnasium, welches schon genutzt wurde, steht nun auch der bisher vom Beruflichen Schulzentrum (BSZ) genutzte Komplex auf der gegenüberliegenden Seite des...
