MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • In den Gegenverkehr geschleudert: Unfall mit gut 20.000 Euro Schaden in Waldenburg

Frontal zusammengestoßen sind am Mittwoch in Waldenburg ein Mercedes und ein Kleinbus.
Frontal zusammengestoßen sind am Mittwoch in Waldenburg ein Mercedes und ein Kleinbus. Bild: Andreas Kretschel
Frontal zusammengestoßen sind am Mittwoch in Waldenburg ein Mercedes und ein Kleinbus.
Frontal zusammengestoßen sind am Mittwoch in Waldenburg ein Mercedes und ein Kleinbus. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
In den Gegenverkehr geschleudert: Unfall mit gut 20.000 Euro Schaden in Waldenburg
Redakteur
Von Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Mittwoch sind ein Mercedes und ein Kleinbus auf der B180 in Waldenburg zusammengeprallt. Die Straße musste zeitweise voll gesperrt werden.

Etwa 20.000 Euro Sachschaden sind laut Polizei am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Waldenburg entstanden. Gegen 14 Uhr war auf der B 180 eine Mercedes-Fahrerin in Richtung Waldenburg unterwegs gewesen. Kurz nach dem Ortseingang kam sie aufgrund der Witterung in einer Linkskurve ins Schleudern. Dadurch geriet sie auf die Gegenfahrbahn und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:36 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 01.01.2026
 9 Bilder
Viele Tote gibt es bei einem Brand in einer Bar in Crans-Montana.
11:32 Uhr
1 min.
Brand in Schweizer Skiort - Was wir wissen – und was nicht
Dutzende Menschen sind bei dem Feuer ums Leben gekommen.
Während einer Silvesterparty in einem Schweizer Nobel-Skiort bricht in einer Bar ein Feuer aus. Dutzende Menschen sterben. Viele Fragen sind noch offen - vor allem zu den Hintergründen.
15:22 Uhr
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Drei Verletzte, darunter ein Kind
Der Opel war in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gestoßen.
Eine 31-Jährige verlor in einer Linkskurve zwischen Weißenborn und Lichtenberg die Kontrolle über ihren Opel und stieß frontal gegen einen Baum. Im Auto saßen ein Beifahrer (24) und ein Kind.
Marcel Schlenkrich
13:51 Uhr
2 min.
Schwerer Crash auf winterlicher Straße zwischen Erdmannsdorf und Chemnitz
Auf der S 236 Erdmannsdorf-Chemnitz sind zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen.
Ein Unfall bei Augustusburg führte kurz vor Silvester zu einer Straßensperrung und einem großen Einsatz von Rettungskräften.
Erik-Frank Hoffmann
31.12.2025
1 min.
Deutlich unter Wunschpreis: Wohnhaus im Vogtland verkauft
Das kommunale Wohnhaus Ringweg 4 in Posseck ist für 62.000 Euro an einen Münchner verkauft worden.
Der Gemeinderat Triebel hat mehrheitlich entschieden, das Gebäude Ringweg 4 in Posseck zu veräußern - für 30 Prozent weniger als beschlossen.
Ronny Hager
10:41 Uhr
2 min.
Dutzende Tote bei Brand in Schweizer Nobel-Skiort
Die Polizei spricht von einem "schwerwiegenden Vorfall".
Im Schweizer Nobelskiort Crans-Montana endet eine Silvesterparty im Inferno. Es gibt Dutzende Todesopfer.
Mehr Artikel