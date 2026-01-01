In den Gegenverkehr geschleudert: Unfall mit gut 20.000 Euro Schaden in Waldenburg

Am Mittwoch sind ein Mercedes und ein Kleinbus auf der B180 in Waldenburg zusammengeprallt. Die Straße musste zeitweise voll gesperrt werden.

Etwa 20.000 Euro Sachschaden sind laut Polizei am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Waldenburg entstanden. Gegen 14 Uhr war auf der B 180 eine Mercedes-Fahrerin in Richtung Waldenburg unterwegs gewesen. Kurz nach dem Ortseingang kam sie aufgrund der Witterung in einer Linkskurve ins Schleudern. Dadurch geriet sie auf die Gegenfahrbahn und...