Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“

Nur durch Fotos und Videos hat Franziska Pfitzner einen Eindruck von der Stimmung beim Straßenfasching in Meerane bekommen. Die 49-Jährige fehlte am Samstag beim Umzug, dessen Eröffnungsbild stets drei Pferde vom Reiterhof der Familie gestalten. Der Grund: Sie zog sich bei einem Unfall, der sich am Freitagnachmittag auf der B 175 in Waldenburg...