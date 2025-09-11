Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Innenminister Armin Schuster in Meerane: Reihe „Die da oben kommen“ geht in die dritte Runde

Innenminister Armin Schuster ist am Freitag in Meerane zu Gast.
Innenminister Armin Schuster ist am Freitag in Meerane zu Gast. Bild: Jan Woitas/dpa
Innenminister Armin Schuster in Meerane: Reihe „Die da oben kommen“ geht in die dritte Runde
Von Holger Frenzel
Die Gesprächsrunde beginnt um 17.30 Uhr in der Karl-Heinz-Freiberger-Halle. Welche Themen in den Mittelpunkt rücken könnten.

Meerane.

Die Finanzierung von Sport- und Feuerwehrinvestitionen gestaltet sich in Sachsen schwierig. Themen, die Vertreter von Vereinen und Feuerwehren am Freitag in der Karl-Heinz-Freiberger-Halle in Meerane mit großer Wahrscheinlichkeit direkt ansprechen. Als Gast wird Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) erwartet, in dessen Zuständigkeitsbereich auch die Sport- und Feuerwehrförderung fallen. Die Gesprächsrunde gehört zur Veranstaltungsreihe „Die da oben kommen“. Der Einlass erfolgt ab 17 Uhr. Beginn ist 17.30 Uhr. Mit der Veranstaltungsreihe setzt die Meeraner Stadtverwaltung auf einen direkten Dialog – zwischen Bürgern und Verantwortungsträgern. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist ohne Voranmeldung möglich. (hof)

