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Botschaft im Schaufenster: Die Glauchauer Hammer-Filiale wird schließen.
Botschaft im Schaufenster: Die Glauchauer Hammer-Filiale wird schließen. Foto: Andreas Kretschel
Die Glauchauer Hammer-Filiale gehört zu denjenigen, für die es momentan keinen Interessenten gibt.
Die Glauchauer Hammer-Filiale gehört zu denjenigen, für die es momentan keinen Interessenten gibt. Foto: Andreas Kretschel
Der B1-Baumarkt im Glauchauer „Aue-Center“ ist seit dem Jahreswechsel dicht.
Der B1-Baumarkt im Glauchauer „Aue-Center“ ist seit dem Jahreswechsel dicht. Foto: Andreas Kretschel/Archiv
Botschaft im Schaufenster: Die Glauchauer Hammer-Filiale wird schließen.
Botschaft im Schaufenster: Die Glauchauer Hammer-Filiale wird schließen. Foto: Andreas Kretschel
Die Glauchauer Hammer-Filiale gehört zu denjenigen, für die es momentan keinen Interessenten gibt.
Die Glauchauer Hammer-Filiale gehört zu denjenigen, für die es momentan keinen Interessenten gibt. Foto: Andreas Kretschel
Der B1-Baumarkt im Glauchauer „Aue-Center“ ist seit dem Jahreswechsel dicht.
Der B1-Baumarkt im Glauchauer „Aue-Center“ ist seit dem Jahreswechsel dicht. Foto: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
Insolvenz bei Hammer: Glauchauer Filiale macht dicht
Redakteur
Von Stefan Stolp
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In der Hammer-Filiale im Glauchauer „Aue Center“ hat der Räumungsverkauf begonnen. Das Geschäft wird geschlossen. Wie es mit den Mitarbeitern und dem Ladengeschäft weiter gehen soll, ist noch offen.

Reden dürfen die Mitarbeiter in der Filiale gegenüber der „Freien Presse“ nicht darüber. Aber in einem der Schaufenster der Glauchauer Hammer-Filiale wird es deutlich: „Wir schließen“. Am Montag hat der Räumungsverkauf bei Hammer im Glauchauer „Aue Center“ an der Grenayer Straße begonnen. Laut Internetseite des Glauchauer...
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