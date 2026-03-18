Insolvenz bei Hammer: Glauchauer Filiale macht dicht

In der Hammer-Filiale im Glauchauer „Aue Center“ hat der Räumungsverkauf begonnen. Das Geschäft wird geschlossen. Wie es mit den Mitarbeitern und dem Ladengeschäft weiter gehen soll, ist noch offen.

Reden dürfen die Mitarbeiter in der Filiale gegenüber der „Freien Presse“ nicht darüber. Aber in einem der Schaufenster der Glauchauer Hammer-Filiale wird es deutlich: „Wir schließen“. Am Montag hat der Räumungsverkauf bei Hammer im Glauchauer „Aue Center“ an der Grenayer Straße begonnen. Laut Internetseite des Glauchauer... Reden dürfen die Mitarbeiter in der Filiale gegenüber der „Freien Presse“ nicht darüber. Aber in einem der Schaufenster der Glauchauer Hammer-Filiale wird es deutlich: „Wir schließen“. Am Montag hat der Räumungsverkauf bei Hammer im Glauchauer „Aue Center“ an der Grenayer Straße begonnen. Laut Internetseite des Glauchauer...