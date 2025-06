Jetzt schon an Weihnachten gedacht: In Meerane dürfen am ersten Advent die Geschäfte öffnen

Der Stadtrat von Meerane hat die Sonntagsöffnungszeit beschlossen. Diese gilt aber nur für einen Teil der Innenstadt.

Auch wenn noch fast ein halbes Jahr Zeit ist: Am 30. November, dem ersten Advent, dürfen in Meerane die Einzelhandelsgeschäfte öffnen. Das hat am Dienstagabend der Meeraner Stadtrat mehrheitlich und ohne Debatte beschlossen. Die Sonntagsöffnungszeit von 14 bis 18 Uhr gilt an diesem Tag aber nur für einen Teil der Innenstadt, konkret in den...