MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Junge Meeraner wegen Nazi-Gegröle vor Gericht: Rief da jemand „geil“ statt „Heil“?

Das Amtsgericht in Hohenstein-Ernstthal hat sich mit den Nazi-Parolen auf dem Bolzplatz in Meerane beschäftigt.
Das Amtsgericht in Hohenstein-Ernstthal hat sich mit den Nazi-Parolen auf dem Bolzplatz in Meerane beschäftigt. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Das Amtsgericht in Hohenstein-Ernstthal hat sich mit den Nazi-Parolen auf dem Bolzplatz in Meerane beschäftigt.
Das Amtsgericht in Hohenstein-Ernstthal hat sich mit den Nazi-Parolen auf dem Bolzplatz in Meerane beschäftigt. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
Junge Meeraner wegen Nazi-Gegröle vor Gericht: Rief da jemand „geil“ statt „Heil“?
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Tatort befindet sich am Eingangsbereich zum Wilhelm-Wunderlich-Park: Zeugen hören „Sieg Heil“, die Angeklagten wollen dagegen „Sieg geil“ gerufen haben. Für den Strafrichter ein klarer Fall.

Mit Nazi-Parolen, die auf dem Bolzplatz am Eingang zum Wilhelm-Wunderlich-Park in Meerane zu hören waren, hat sich das Amtsgericht in Hohenstein-Ernstthal beschäftigt. In der Hauptverhandlung, die vergangene Woche stattfand, ging es dabei phasenweise um einen Buchstaben: Wurde „Sieg Heil“ oder „Sieg geil“ gegrölt? Strafrichter Peter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.01.2026
1 min.
Wer klaut denn so was? Diebe in Limbach-Oberfrohna stehlen Pflanzkübel aus Einfahrt
In Limbach-Oberfrohna wurden Pflanzkübel aus einer Einfahrt gestohlen.
Die Erde ließen sie noch zurück: Wo einst zwei Kübel standen, liegen nun zwei Erdhaufen. Wie viel der Diebstahl wert war.
Jonas Patzwaldt
09.01.2026
4 min.
Angeklagter marschiert mit Hakenkreuz in Amtsgericht Marienberg
Mit dem Betreten des Marienberger Amtsgerichtes handelte sich der Angeklagte neuen Ärger ein.
Eigentlich hoffte der Erzgebirger auf einen Freispruch in einer ganz anderen Sache. Es ging um Nacktbilder und seine Stieftochter. Erwartet ihn nun noch eine Strafanzeige?
Thomas Wittig
07:45 Uhr
3 min.
Glatteis-Gefahr im Osten - Tauwetter-Einsätze im Norden
Vor allem im Osten und Nordosten ist es am Dienstag glatt.
Während sich andernorts die Lage entspannt, müssen sich Menschen in Teilen Ostdeutschlands am Morgen auf glatte Straßen einstellen.
12.01.2026
4 min.
„Wunder von Hainichen“: Stadt erlebt seltenen Babyboom zwischen Weihnachten und Neujahr
Von links: Die Neugeborenen Mia Morgenstern, Lasse Lauckner und Hugo Schindler waren mit ihren Familien im Rathaus bei OBM Dieter Greysinger (l.) zu Gast.
Weihnachts-, Silvester- und Neujahrsbabys auf einen Schlag: Mit Lasse, Hugo und Mia erlebt Hainichen einen wahren Kindersegen im neuen Jahr. Den kann die Stadt gut gebrauchen, denn sie schrumpft.
Manuel Niemann
07:39 Uhr
3 min.
Rodgers verliert mit Steelers in Playoffs: Karriere vorbei?
Hat womöglich seinen letzten Pass in der NFL geworfen: Aaron Rodgers.
Aaron Rodgers ist einer der größten Namen in der NFL - und womöglich schon bald offiziell ein Ex-Profi. Die Playoff-Niederlage der Steelers gegen die Texans könnte sein letztes Spiel gewesen sein.
07.01.2026
4 min.
Rechtsextreme Unterwanderung von Bauernprotesten: Zwickauer Gericht urteilt über Chef von verbotener Neonazi-Gruppe
Demonstration auf der Schedewitzer Brücke 2024: Unter die protestierenden Handwerker und Bauern mischten sich teilweise Rechtsextremisten.
Wladislaw S. bezeichnet sich selbst als Nationalsozialist. Er zog nach Zwickau, um eine neue rechtsradikale Vereinigung aufzubauen. Vor Gericht ging es nun um einen Fall aus dem Protestwinter 2024.
Michael Stellner
Mehr Artikel