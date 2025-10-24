Kammerkonzert im Schloss Waldenburg: Musiker der Staatskapelle und Philharmonie Dresden zu Gast

Im Blauen Saal des Schlosses erklingen am Sonntag Werke von Beethoven und Schubert. Für die richtigen Töne sorgen Musiker aus Dresden.
Freunde von klassischer Musik dürften an diesem Sonntag um 17 Uhr im Blauen Saal von Schloss Waldenburg auf ihre Kosten kommen: Beim letzten Kammerkonzert der Saison des Vereins Artis Causa gastieren Solisten der Sächsischen Staatskapelle Dresden und der Philharmonie Dresden, teilt der Veranstalter mit. Auf dem Programm stehen zwei markante Werke der Romantik: Ludwig van Beethovens Streichtrio in c-Moll op. 1 Nr. 3, das dem jungen Komponisten den Durchbruch in Wien brachte, sowie Schuberts Streichquintett C-Dur op. 163. Das Stück schuf er zwei Monate vor seinem Tod im Jahr 1828. Tickets für das Konzert im Blauen Saal gibt es an der Abendkasse für je 20 Euro. (nütz)