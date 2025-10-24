Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kammerkonzert im Schloss Waldenburg: Musiker der Staatskapelle und Philharmonie Dresden zu Gast

Schloss Waldenburg wird zum Schauplatz für ein Konzert mit romantischen Klängen.
Schloss Waldenburg wird zum Schauplatz für ein Konzert mit romantischen Klängen.
Glauchau
Kammerkonzert im Schloss Waldenburg: Musiker der Staatskapelle und Philharmonie Dresden zu Gast
Von Jakob Nützler
Im Blauen Saal des Schlosses erklingen am Sonntag Werke von Beethoven und Schubert. Für die richtigen Töne sorgen Musiker aus Dresden.

Waldenburg.

Freunde von klassischer Musik dürften an diesem Sonntag um 17 Uhr im Blauen Saal von Schloss Waldenburg auf ihre Kosten kommen: Beim letzten Kammerkonzert der Saison des Vereins Artis Causa gastieren Solisten der Sächsischen Staatskapelle Dresden und der Philharmonie Dresden, teilt der Veranstalter mit. Auf dem Programm stehen zwei markante Werke der Romantik: Ludwig van Beethovens Streichtrio in c-Moll op. 1 Nr. 3, das dem jungen Komponisten den Durchbruch in Wien brachte, sowie Schuberts Streichquintett C-Dur op. 163. Das Stück schuf er zwei Monate vor seinem Tod im Jahr 1828. Tickets für das Konzert im Blauen Saal gibt es an der Abendkasse für je 20 Euro. (nütz)

