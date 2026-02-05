MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Glauchauer Carnevalsclub erwartet seine Gäste.
Der Glauchauer Carnevalsclub erwartet seine Gäste. Bild: Lena Lindig/GCC
Der Glauchauer Carnevalsclub erwartet seine Gäste.
Der Glauchauer Carnevalsclub erwartet seine Gäste. Bild: Lena Lindig/GCC
Glauchau
Karneval startet im Glauchauer Stadttheater
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Glauchauer Carnevalsclub taucht in die Welt der Filme ein

Am Freitag beginnt der Glauchauer Carnevalsclub (GCC) mit seinen diesjährigen Veranstaltungen im Stadttheater. Den Auftakt macht ab 19 Uhr der traditionelle Weiberfasching im K&K-Salon des Stadttheaters, für den es nur noch wenige Restkarten gibt, wie die Chefin des GCC Eileen Scheibe sagt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
12:45 Uhr
2 min.
Transporter im Teich: Polizei nennt Details zu Unfall in Seifersbach
Update
Im Rossauer Ortsteil Seifersbach ist ein Transporter in den Teich gerutscht.
Am Dienstagabend rutschte ein Transporter in Seifersbach in einen Dorfteich. Die Ursache war zunächst unklar, doch nun steht sie fest.
Dietmar Thomas, Erik-Frank Hoffmann
20.01.2026
4 min.
Fasching in Glauchau: Was, wenn man nichts anzuziehen hat?
Bei Isabell Feßner (links) und Eva Bliefner stehen dieses Jahr Glitzerkostüme hoch im Kurs.
In Glauchau beginnen die diesjährigen Faschingsveranstaltungen. Für Mutter und Tochter vom Kostümverleih bedeutet das Stress. Dabei herrscht das ganze Jahr über Hochbetrieb.
Stefan Stolp
22:48 Uhr
2 min.
Amazon plant Investitionen von 200 Milliarden Dollar
Amazon schockierte die Börse mit seinen Investitionsplänen.
Tech-Riesen überbieten sich gerade mit gewaltigen Investitionen in Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Amazon will auch bei Satelliten und Robotik mitmischen. Das geht ins Geld.
22:32 Uhr
2 min.
Saudi-Liga mit klarer Ansage an Superstar Ronaldo
Der Superstar soll unzufrieden sein - und bekommt nun eine Ansage von der Liga.
Der Superstar fehlte zuletzt. Über die Gründe wird bisher nur spekuliert. Am Tag von Cristiano Ronaldos 41. Geburtstag dürfte ein Statement der Liga den Portugiesen wenig freudig stimmen.
26.01.2026
3 min.
Welche Promis sich im Glauchauer Stadttheater die Klinke in die Hand geben
Im Glauchau Stadttheater kann man einige Promis erleben.
Sprachwitz, Blues und Inspiration: Nach der fünften Jahreszeit haben Prominente im Glauchauer Stadttheater das Sagen.
Stefan Stolp
Mehr Artikel