Karneval startet im Glauchauer Stadttheater

Glauchau
Der Glauchauer Carnevalsclub taucht in die Welt der Filme ein
Am Freitag beginnt der Glauchauer Carnevalsclub (GCC) mit seinen diesjährigen Veranstaltungen im Stadttheater. Den Auftakt macht ab 19 Uhr der traditionelle Weiberfasching im K&K-Salon des Stadttheaters, für den es nur noch wenige Restkarten gibt, wie die Chefin des GCC Eileen Scheibe sagt.
