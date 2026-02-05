Karneval startet im Glauchauer Stadttheater

Der Glauchauer Carnevalsclub taucht in die Welt der Filme ein

Am Freitag beginnt der Glauchauer Carnevalsclub (GCC) mit seinen diesjährigen Veranstaltungen im Stadttheater. Den Auftakt macht ab 19 Uhr der traditionelle Weiberfasching im K&K-Salon des Stadttheaters, für den es nur noch wenige Restkarten gibt, wie die Chefin des GCC Eileen Scheibe sagt.