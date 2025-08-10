Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Karriereschritt für Meeranerin: Werksleiterin steigt in globale Führungsetage auf

Seit 19 Jahren ist Franziska Kunz bei Kistler in Meerane tätig.
Seit 19 Jahren ist Franziska Kunz bei Kistler in Meerane tätig. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Seit 19 Jahren ist Franziska Kunz bei Kistler in Meerane tätig.
Seit 19 Jahren ist Franziska Kunz bei Kistler in Meerane tätig. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
Karriereschritt für Meeranerin: Werksleiterin steigt in globale Führungsetage auf
Redakteur
Von Johanna Klix
Umweltfreundlich und sozial produzieren? Dieser Frage widmet sich Franziska Kunz ab sofort beim Messtechnik-Marktführer Kistler. Für Nachhaltigkeit interessiert sich die Meeranerin schon länger.

Franziska Kunz wird in Zukunft das Unternehmen Kistler auf globaler Ebene mitgestalten. Als „Head of Global Environmental, Social and Governance (ESG) and Sustainability“ ist die 49-Jährige weltweit für eine ökologisch und sozial nachhaltige Entwicklung der Firma zuständig. Kistler ist Marktführer der dynamischen Messtechnik und...
