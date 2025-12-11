Kassensturz in Glauchau: Das Finanzloch wird immer größer

Extreme Ausfälle bei der Gewerbesteuer führen in Glauchau zu einer schwierigen Haushaltslage. Und eine Verbesserung ist nicht in Sicht.

Die Stadt Glauchau ist in eine finanzielle Schieflage geraten. Vor allem die geringer als geplant ausfallenden Steuereinnahmen haben nach den Worten der stellvertretenden Fachbereichsleiterin für Finanzen, Silke Ahnert, zu dieser „schwierigen Situation“ geführt. „Die Lage ist nicht gut“, sagte sie, als sie das Zahlenwerk den Glauchauer...