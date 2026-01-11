MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht in Meerane.
Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht in Meerane. Bild: Marijan Murat/dpa
Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht in Meerane.
Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht in Meerane. Bild: Marijan Murat/dpa
Glauchau
Kind bei Unfall in Meerane verletzt: Auto fährt einfach weiter
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei ermittelt zu einer Unfallflucht und sucht Hinweise.

In Meerane ist bei einem Unfall ein Kind verletzt worden. Die Polizei ermittelt seit Freitag wegen einer an diesem Tag gemeldeten Unfallflucht, die sich bereits am Mittwoch, 17.30 Uhr, ereignete. Eine unbekannte Person fuhr mit einem Auto auf der Badener Straße in Richtung Neumarkt. Beim Abbiegen auf die Obere Mühlgasse streifte das Auto ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:47 Uhr
1 min.
Geldautomat in Lohmen aufgebrochen und in Brand gesetzt
Ein Geldautomat ist in Lohmen aufgebrochen und in Brand gesetzt worden. (Symbolbild)
Nach dem Aufbruch eines Geldautomaten in Lohmen bleibt das Bargeld unangetastet – doch die Diebe legen Feuer und verursachen enormen Schaden. Was steckt hinter der Aktion?
10.01.2026
3 min.
„Mordholz“: Wieso die Erzgebirgskrimi-Prominenz in wenigen Tagen ins Erzgebirge kommt und Fans schnell sein müssen
Mitten in Annaberg: die Erzgebirgskrimi-Stars Lara Mandoki, Kai Scheve und Teresa Weißbach (v. l.).
Publikumswirksame Vorpremieren der ZDF-Krimireihe hat es bereits zwei in Chemnitz gegeben: mit „Wintermord“ (gedreht in Oberwiesenthal) und „Die letzte Note“ (gedreht in Chemnitz). Nun folgt eine im Erzgebirge.
Katrin Kablau
14:21 Uhr
1 min.
Blaue Tonnen gerieten in Zwickau-Marienthal in Brand
Die Polizei ermittelt wegen des Brandes zweier Abfalltonnen in Zwickau.
Die Polizei ermittelt zur Ursache und sucht Hinweise.
Stefan Stolp
11.12.2025
2 min.
Unfallflucht im Erzgebirge: Unbekannter Audi bedrängt Mopedfahrer
Die Polizei hat Ermittlungen wegen Nötigung und Unfallflucht aufgenommen.
Ein Mopedfahrer hat sich in Elterlein von einem zu dicht auffahrenden Autofahrer bedroht gefühlt und kam zu Sturz. Die Polizei ermittelt. Welche Rolle spielt dabei ein grauer Audi mit Flöhaer Kennzeichen?
Holk Dohle
09.01.2026
3 min.
Selbst in dringenden Fällen gibt es in Sachsen oft keinen zeitnahen Termin beim Facharzt
Hoffnung auf mehr freie Arzttermine.
Die Ersatzkassen fordern schnelle Reformen - und diskutieren in Dresden, wie die Gesundheitsversorgung besser werden kann. Auch Patienten sollen in der Pflicht sein.
Katrin Saft
09:42 Uhr
1 min.
Nächtlicher Brand schreckt 150 Menschen in Dresden auf
Nächtlicher Brand schreckt 150 Mieter in Dresden auf. (Symbolbild)
Mitten in der Nacht reißt ein Brand rund 150 Menschen aus dem Schlaf. Wie die Feuerwehr das Mehrfamilienhaus in Dresden wieder sicher macht und warum der Auslöser noch Rätsel aufgibt.
Mehr Artikel