Knutfest am Samstag in Meerane: Wer sich einen Gratis-Glühwein holen darf

Ausrangierte Weihnachtsbäume werden von 17 bis 20 Uhr verbrannt. Es gibt zudem einen nicht ganz ernst gemeinten Sport-Wettbewerb.

Meerane. Drei Stunden lodern am Samstagabend an der Feuerwache in Meerane die ausrangierten Weihnachtsbäume. Der Feuerwehrverein „St. Florian“ organisiert von 17 bis 20 Uhr ein Knutfest. Der Zugang erfolgt über den Merzenberg und den unteren Teil des Schützenplatzes.

Feuerwehrleute werfen den Grill an. Bei einem spaßigen Wettbewerb gibt es Gutscheine für Getränke – unter anderem Glühwein – zu gewinnen. Auf dem Programm steht der Tannenbaumweitwurf, der in verschiedenen Wertungsklassen ausgetragen werden soll. Im letzten Jahr beteiligten sich rund 30 Gäste. „Die Erwachsenen, die am besten abschneiden, dürfen sich einen Gratis-Glühwein holen“, sagt Vereinschef Volker Gröber. (hof)