MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Knutfest in Meerane war in den letzten Jahren ein Besuchermagnet.
Das Knutfest in Meerane war in den letzten Jahren ein Besuchermagnet. Bild: A. Kretschel/Archiv
Das Knutfest in Meerane war in den letzten Jahren ein Besuchermagnet.
Das Knutfest in Meerane war in den letzten Jahren ein Besuchermagnet. Bild: A. Kretschel/Archiv
Glauchau
Knutfest am Samstag in Meerane: Wer sich einen Gratis-Glühwein holen darf
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ausrangierte Weihnachtsbäume werden von 17 bis 20 Uhr verbrannt. Es gibt zudem einen nicht ganz ernst gemeinten Sport-Wettbewerb.

Meerane.

Drei Stunden lodern am Samstagabend an der Feuerwache in Meerane die ausrangierten Weihnachtsbäume. Der Feuerwehrverein „St. Florian“ organisiert von 17 bis 20 Uhr ein Knutfest. Der Zugang erfolgt über den Merzenberg und den unteren Teil des Schützenplatzes.

Feuerwehrleute werfen den Grill an. Bei einem spaßigen Wettbewerb gibt es Gutscheine für Getränke – unter anderem Glühwein – zu gewinnen. Auf dem Programm steht der Tannenbaumweitwurf, der in verschiedenen Wertungsklassen ausgetragen werden soll. Im letzten Jahr beteiligten sich rund 30 Gäste. „Die Erwachsenen, die am besten abschneiden, dürfen sich einen Gratis-Glühwein holen“, sagt Vereinschef Volker Gröber. (hof)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.01.2026
4 min.
„Stern“ nennt Stadträtin aus dem Erzgebirge eine von 50 Deutschen, die Hoffnung machen
Die Auer Stadträtin Claudia Ficker zählt das Magazin „Stern“ zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“.
Ob Roland Kaiser oder Rapperin Ikkimel: Mehrere Promis zählt das Wochenmagazin „Stern“ in einer seiner jüngsten Ausgaben zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“. Darunter ist auch eine Stadträtin aus dem Erzgebirge. Das ist die Geschichte dahinter.
Jürgen Freitag
17:13 Uhr
1 min.
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen
US-Präsident Donald Trump bringt mit Blick auf seinen Besitzanspruch auf Grönland nun auch Zölle ins Spiel.
US-Präsident Donald Trump droht Ländern, die sich seinem Besitzanspruch auf Grönland entgegenstellen, mit Zöllen. Er werde möglicherweise Zölle gegen solche Länder verhängen, weil die USA...
11.01.2026
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Feuerwehren starten mit Knutfest ins neue Jahr – Die schönsten Bilder
Überall im Erzgebirge haben am Wochenende die ausgedienten Weihnachtsbäume gebrannt. Die Feuerwehren machen vielerorts daraus ein Fest.
Niko Mutschmann, Ramona Schwabe, André März
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
12.01.2026
3 min.
Knutfeste als Importschlager: Welches Dorf im Landkreis Zwickau eine Vorreiterrolle einnimmt
Rund 350 Besucher waren am Samstag zur Knüt in Remse. Sie findet seit Januar 2001 statt.
In Remse gibt es das Weihnachtsbaumverbrennen seit 25 Jahren. Nur hier sprechen die Organisatoren von Knüt statt Knut. Was hinter der Schreibweise mit den Umlautzeichen steckt.
Holger Frenzel
17:16 Uhr
1 min.
Unfall in Hamburg: Ein Toter und zehn Verletzte
Am Hamburger Hafen hat sich ein schwerer Unfall ereignet.
Nach dem Zusammenstoß von einer Bahn und einem Linienbus in Hamburg meldet die Feuerwehr einen Toten und zahlreiche Verletzte. Was ist bekannt?
Mehr Artikel