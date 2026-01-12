Knutfeste als Importschlager: Welches Dorf im Landkreis Zwickau eine Vorreiterrolle einnimmt

Glauchau
In Remse gibt es das Weihnachtsbaumverbrennen seit 25 Jahren. Nur hier sprechen die Organisatoren von Knüt statt Knut. Was hinter der Schreibweise mit den Umlautzeichen steckt.
Die Umlautzeichen machen den kleinen Unterschied: Das Weihnachtsbaumverbrennen wird in Remse als Knüt statt wie sonst fast überall als Knut bezeichnet. Eine Entscheidung, die vor mehr als einem Vierteljahrhundert gefallen ist.
