„Königin der Nacht“ verzaubert Glauchauer Kakteenfreund

Andreas Schneider aus Glauchau hat seit vielen Jahren eine „Königin der Nacht“. Wenn sie blüht, ist es immer etwas Besonderes.

Einmal im Jahr hat der Glauchauer Kakteenfreund Andreas Schneider richtige Freude – nämlich dann, wenn seine „Königin der Nacht“ blüht. Das ist immer im Juli der Fall. Am Dienstagabend konnte er sich nach eigenen Worten an der letzten Blüte in diesem Jahr erfreuen. „Insgesamt brachte die rund 30 Jahre alte Pflanze dieses Jahr 12...