Kommentar zu Windrad-Projekt und Solarpark-Plänen: Aus dem Rathaus in Waldenburg gibt es keine Hilfe für die Nachbar-Dörfer

Glauchau
An Stellungnahmen zu Millionenprojekten feilen Bürgermeister und Gemeinderäte im Ehrenamt. Waldenburg lässt Remse und Oberwiera im Regen stehen, stellt Redakteur Holger Frenzel fest.
Oberwiera beschäftigt sich mit einem Solarpark mit einem Investitionsvolumen von rund 45 Millionen Euro. Remse befasst sich mit einem Windrad, welches den Strombedarf von rund 5000 Haushalten abdecken könnte.
