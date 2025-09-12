Kommentar zum Bismarckturm: Behandelt wie ein Stiefkind

Wenn es um die Wiedereröffnung des Bismarckturms geht, sind noch viele Fragen offen. Das ist angesichts der Bedeutung des Bauwerks für Glauchau dürftig.

Die Wiedereröffnung des Glauchauer Bismarckturms gleicht einem Spiel mit mehreren Unbekannten. Fest steht wohl nur, dass das Wahrzeichen von Glauchau nach dem zweiten Sanierungsabschnitt wieder geöffnet werden soll. Unklar bleibt aber, wann es so weit sein wird, wie das Ganze ablaufen soll und wer sich künftig um die Besucher des Bismarckturms...