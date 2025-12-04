Kommentar zum geplatzten Verkauf des „Roten Klosters“ in Remse: So wird es nichts mit der Rettung des Wahrzeichens

Glauchau
Bekenntnis, Geld und Konzept fehlen. Beispiele aus Meerane und Glauchau zeigen, wie die Denkmal-Rettung funktionieren kann. Redakteur Holger Frenzel erklärt, was dagegen in Remse schief läuft.
Die Alte Kapelle auf dem Friedhof in Meerane und der Bismarckturm in Glauchau zeigen, dass sie Sanierung von Denkmalen auch unter schwierigen Rahmenbedingungen funktionieren kann. Einerseits mit Ausdauer und Hartnäckigkeit. Andererseits mit Machern, die es schaffen, sich die richtigen Verbündeten zu suchen.
