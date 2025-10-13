Kommentar zur „Hochschulstadt“ Glauchau: Ohne Inhalt ist das alles Symbolpolitik

Glauchau
Glauchau darf sich offiziell „Hochschulstadt“ nennen. Doch die Erwartungen, die damit einhergehen, sind noch längst nicht erfüllt.
Es war eine richtige Entscheidung, der Stadt Glauchau den Beinamen „Hochschulstadt“ zu geben. Denn die Chancen für Glauchau, junge Leute zu bekommen, die sich in der Stadt aufhalten, liegen auf der Hand. Und auch das Image der Stadt, das zuweilen ja als schlecht angesehen wird, dürfte davon profitieren.
