Konzert mit Band Weimar im Freibad in Waldenburg: Dürfen Besucher am Samstagabend ins Wasser springen?

Zum Konzert werden 2000 Besucher erwartet. Nach der Kritik im Frühjahr gibt es nun ein Sicherheitskonzept. Welche Regeln die Veranstalter festgelegt haben. Alle Infos im Überblick.

Das Konzert mit der Band Weimar im Freibad in Waldenburg ist ausverkauft. Dazu werden 2000 Besucher am Samstagabend erwartet. Die Zahl nennt Wolfgang Dorn. Er ist Geschäftsführer der Stadthalle in Limbach-Oberfrohna, deren Betreiberfirma das Konzert in Waldenburg organisiert. „Die Band wird ab 20.30 Uhr auf der Bühne stehen und maximal bis 23... Das Konzert mit der Band Weimar im Freibad in Waldenburg ist ausverkauft. Dazu werden 2000 Besucher am Samstagabend erwartet. Die Zahl nennt Wolfgang Dorn. Er ist Geschäftsführer der Stadthalle in Limbach-Oberfrohna, deren Betreiberfirma das Konzert in Waldenburg organisiert. „Die Band wird ab 20.30 Uhr auf der Bühne stehen und maximal bis 23...