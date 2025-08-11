Konzert mit der Band Weimar in Waldenburg mit 2000 Besuchern: Polizei und Stadtverwaltung ziehen erstes Fazit

Glauchau
Bürgermeister Jörg Götze fasst seine Eindrücke mit „absolut tiefenentspannt“ zusammen. Warum sich das DRK um vier Verletzte kümmern und welchen Vorfall die Polizei nach dem Konzert aufnehmen musste.
Ohne Zwischenfälle ist das Konzert mit der Band Weimar im Freibad in Waldenburg über die Bühne gegangen - zumindest fast. Darüber informieren Polizei und Veranstalter nach dem ausverkauften Konzert, welches rund 2000 Besucher verfolgt haben. Die Bedenken, dass es zu Problemen kommen könnte, haben sich nicht bestätigt.
