Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Konzert mit der Band Weimar in Waldenburg mit 2000 Besuchern: Polizei und Stadtverwaltung ziehen erstes Fazit

Rund 2000 Besucher waren beim Konzert im Freibad in Waldenburg.
Rund 2000 Besucher waren beim Konzert im Freibad in Waldenburg. Bild: Jörg Götze/Stadtverwaltung Waldenburg
Rund 2000 Besucher waren beim Konzert im Freibad in Waldenburg.
Rund 2000 Besucher waren beim Konzert im Freibad in Waldenburg. Bild: Jörg Götze/Stadtverwaltung Waldenburg
Glauchau
Konzert mit der Band Weimar in Waldenburg mit 2000 Besuchern: Polizei und Stadtverwaltung ziehen erstes Fazit
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bürgermeister Jörg Götze fasst seine Eindrücke mit „absolut tiefenentspannt“ zusammen. Warum sich das DRK um vier Verletzte kümmern und welchen Vorfall die Polizei nach dem Konzert aufnehmen musste.

Ohne Zwischenfälle ist das Konzert mit der Band Weimar im Freibad in Waldenburg über die Bühne gegangen - zumindest fast. Darüber informieren Polizei und Veranstalter nach dem ausverkauften Konzert, welches rund 2000 Besucher verfolgt haben. Die Bedenken, dass es zu Problemen kommen könnte, haben sich nicht bestätigt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.08.2025
5 min.
Duplo-Riegel, Matchbox-Auto und Micky Maus: Was in den Zuckertüten von Promis aus Waldenburg steckte
Waldenburger, die viele kennen, mit ihren Zuckertüten. Von links im Uhrzeigersinn: Kita-Chefin Denise Müller, Fußball-Trainer Jens Haprich, Schulleiterin Antje Schumann, Bürgermeister Jörg Götze und Spielcafé-Inhaberin Antje Trapp.
Mit dem Schulanfang beginnt am Samstag ein neuer Lebensabschnitt. Von B wie Bürgermeister Jörg Götze bis T wie Trainer Jens Haprich erinnern sich bekannte Gesichter an ihre Einschulung. Wen erkennen Sie wieder?
Holger Frenzel
08:00 Uhr
2 min.
Strafbares im Netz beweisen - mit Screenshots
Screenshots können als Beweismittel bei rechtswidrigen Inhalten im Netz dienen.
Bei der Masse an Inhalten im Internet findet sich oft auch Rechtswidriges. Wer dagegen vorgehen will, braucht Beweise. Die Stiftung Warentest erklärt, wie man diese richtig dokumentiert.
07.08.2025
3 min.
Konzert mit Band Weimar im Freibad in Waldenburg: Dürfen Besucher am Samstagabend ins Wasser springen?
Stadthallen-Chef Wolfgang Dorn organisiert das Konzert am Samstagabend im Freibad in Waldenburg.
Zum Konzert werden 2000 Besucher erwartet. Nach der Kritik im Frühjahr gibt es nun ein Sicherheitskonzept. Welche Regeln die Veranstalter festgelegt haben. Alle Infos im Überblick.
Holger Frenzel
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
08:00 Uhr
4 min.
Einer vom Bolzplatz, zwei von der Akademie: Wie ein internationales Trio zu den Fußballern des SSV Königshain-Wiederau fand
Illja Vanin, Iskander Temirtas, Kostiantyn Zhukov (v. l.) sind die drei Neuzugänge beim SSV Königshain-Wiederau.
Der Mittelsachsenligist hat in diesem Sommer drei Neuzugänge zu sich gelotst. Einen Erfolg durfte das Trio vor einigen Wochen schon in der Region bejubeln.
Robin Seidler
Mehr Artikel