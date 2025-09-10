Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Konzert mit der Band Weimar in Waldenburg: Warum der lokale DRK-Kreisverband keine Helfer ins Freibad geschickt hat

Das Konzert hat am 9. August vor rund 2000 Besuchern im Freibad in Waldenburg stattgefunden.
Das Konzert hat am 9. August vor rund 2000 Besuchern im Freibad in Waldenburg stattgefunden. Bild: Jörg Götze/Stadtverwaltung
Das Konzert hat am 9. August vor rund 2000 Besuchern im Freibad in Waldenburg stattgefunden.
Das Konzert hat am 9. August vor rund 2000 Besuchern im Freibad in Waldenburg stattgefunden. Bild: Jörg Götze/Stadtverwaltung
Konzert mit der Band Weimar in Waldenburg: Warum der lokale DRK-Kreisverband keine Helfer ins Freibad geschickt hat
Ein Stadtrat der Freien Wähler macht die Entscheidung öffentlich. Der DRK-Kreisverband Glauchau schiebt einen Austausch mit Ortsvereinen und Wasserwacht an. Ziel ist ein klares Regelwerk für die Zukunft.

Der DRK-Kreisverband Glauchau schiebt einen Austausch mit den Ortsvereinen und der Wasserwacht an. Dabei soll es um klare Festlegungen gehen, die für die Absicherung von Veranstaltungen gelten – vom Dorffest mit einigen Leuten aus der Nachbarschaft bis zum Konzert mit mehreren Tausend Besuchen. „Um zu erörtern, welche Prozesse in Zukunft bei...
