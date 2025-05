Kräuter- und Pflanzenmarkt „Basilikum“ in Waldenburg lockt Tausende an: So fällt das Fazit der Organisatoren aus

Rund 75 Händler haben am Sonntag ihre Stände im Grünfelder Park aufgebaut. Was ihnen im Vergleich zum Vorjahr aufgefallen ist und welche Überraschung es auf der Bahnstrecke gab.

Regenschirme und Regenponchos haben am Sonntag zur Grundausstattung von Besuchern des Kräuter- und Pflanzenmarktes „Basilikum“ in Waldenburg gehört. Nachdem es in den Vormittagsstunden noch trocken geblieben war, gab es über den Mittag und am Nachmittag immer wieder Regenschauer. Trotzdem strömten Tausende Besucher in den Grünfelder Park,...