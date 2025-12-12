Krankenhaus Glauchau: Zufahrt über Virchowstraße wieder möglich

Glauchau
Ein erster Abschnitt der Sanierung auf der Pestalozzistraße ist fertig. Das hat Auswirkungen auf die Zufahrt zum Krankenhaus
Ein Teil der Pestalozzistraße in Glauchau ist nach der umfassenden Sanierung wieder befahrbar. Es handelt sich um das Stück zwischen der Wettiner Straße und der Virchowstraße, das seit April dieses Jahres wegen Bauarbeiten komplett gesperrt war. Damit ist die Zufahrt zum Glauchauer Krankernhaus über die Virchowstraße, von der Wettiner...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.