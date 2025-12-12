Krankenhaus Glauchau: Zufahrt über Virchowstraße wieder möglich

Ein erster Abschnitt der Sanierung auf der Pestalozzistraße ist fertig. Das hat Auswirkungen auf die Zufahrt zum Krankenhaus

Ein Teil der Pestalozzistraße in Glauchau ist nach der umfassenden Sanierung wieder befahrbar. Es handelt sich um das Stück zwischen der Wettiner Straße und der Virchowstraße, das seit April dieses Jahres wegen Bauarbeiten komplett gesperrt war. Damit ist die Zufahrt zum Glauchauer Krankernhaus über die Virchowstraße, von der Wettiner...