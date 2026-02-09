MENÜ
  • Kühner Plan: Glauchauer Stausee soll Wasser für den Gründelteich spenden

Glauchau
Kühner Plan: Glauchauer Stausee soll Wasser für den Gründelteich spenden
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Per Druckleitung soll der Gründelteich in Glauchau ständig Wasser vom Stausee bekommen. Doch das kostet richtig viel Geld.

Im Frühjahr sollen die Arbeiten beginnen. Denn in Glauchau wird künftig Wasser vom Stausee in den Gründelteich geleitet, um ihn ständig mit Frischwasser zu versorgen. „Wir gehen das in diesem Jahr an“, hatte Glauchaus Oberbürgermeister Marcus Steinhart (CDU) bereits zum Neujahrsempfang angekündigt. Jetzt sind die Arbeiten dafür...
Mehr Artikel