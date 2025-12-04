Kunststudenten zeigen in Glauchau Siebdrucke

Studierende der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig stellen in der Galerie „Art Gluchowe“ aus.

Noch bis Sonntag werden Werke aus der Siebdruckwerkstatt der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (HGB) in der Glauchauer Galerie „Art Gluchowe“ gezeigt. „Die HGB Leipzig ist eine der besten Adressen Deutschlands, um Kunst zu studieren, wobei der Grundlagenkurs Siebdruck ein wichtiger Baustein des Studiums ist“, teilt der...