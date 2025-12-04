Kunststudenten zeigen in Glauchau Siebdrucke

Glauchau
Studierende der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig stellen in der Galerie „Art Gluchowe“ aus.
Noch bis Sonntag werden Werke aus der Siebdruckwerkstatt der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (HGB) in der Glauchauer Galerie „Art Gluchowe“ gezeigt. „Die HGB Leipzig ist eine der besten Adressen Deutschlands, um Kunst zu studieren, wobei der Grundlagenkurs Siebdruck ein wichtiger Baustein des Studiums ist“, teilt der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.