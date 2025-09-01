Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei sucht in Meerane Kupferdiebe.
Die Polizei sucht in Meerane Kupferdiebe. Bild: Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Die Polizei sucht in Meerane Kupferdiebe.
Die Polizei sucht in Meerane Kupferdiebe. Bild: Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Glauchau
Kupferrohre in Meerane gestohlen
Redakteur
Von Heiko Hößler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Schaden ist nicht sehr hoch, aber höchst ärgerlich. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

An einem Haus am Dittricher Weg in Meerane haben Unbekannte etwa drei Meter Kupferfallrohr demontiert und gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 16.15 Uhr, und Samstag, etwa 9 Uhr, wie die Polizeidirektion Zwickau am Montag mitteilte. Das betroffene Haus befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Forststraße. Die entwendeten Fallrohre...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
16:11 Uhr
1 min.
Fahrradfahrer in Meerane von der Straße abgedrängt und verletzt
Schriftzug „Polizei" steht auf einem Einsatzfahrzeug.
Polizei sucht Zeugen für einen Unfall auf der S 288. Der Radfahrer landete im Seitengraben.
Jan-Dirk Franke
14:12 Uhr
1 min.
Wilkau-Haßlau: E-Scooter und Fahrrad gestohlen
Die Polizei sucht in Wilkau-Haßlau nach Dieben.
Diebe haben in einem Fahrradkeller zugeschlagen. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.
Heiko Hößler
08:00 Uhr
3 min.
Teurer Führerschein: Sachsens Handwerker fordern jetzt staatlichen Zuschuss für Azubis
Ohne Führerschein geht für Auszubildende in Sachsen oft nichts.
Lange Wege zur Berufsschule, kaum günstige Unterkünfte vor Ort: Ohne Führerschein geht in Sachsen oft nichts. Doch die Kosten für die Pappe sind zuletzt stark gestiegen. Sachsens Handwerk fordert deshalb jetzt für Azubis einen Führerschein-Zuschuss vom Staat.
Jürgen Becker
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
08:00 Uhr
2 min.
Arbeitsuchendmeldung möglichst zügig erledigen
Die rechtzeitige Arbeitsuchendmeldung sichert den Anspruch auf Arbeitslosengeld.
Ihnen wurde gekündigt oder Ihr befristeter Vertrag ist ausgelaufen? Denken Sie daran, sich möglichst bald arbeitsuchend zu melden. Wer zu spät ist, dem kann Geld durch die Lappen gehen.
Mehr Artikel