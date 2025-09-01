Kupferrohre in Meerane gestohlen

Der Schaden ist nicht sehr hoch, aber höchst ärgerlich. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

An einem Haus am Dittricher Weg in Meerane haben Unbekannte etwa drei Meter Kupferfallrohr demontiert und gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 16.15 Uhr, und Samstag, etwa 9 Uhr, wie die Polizeidirektion Zwickau am Montag mitteilte. Das betroffene Haus befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Forststraße. Die entwendeten Fallrohre...