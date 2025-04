Ladendieb greift zwei Menschen an

Der Unbekannte war in einem Glauchauer Markt beim Stehlen erwischt worden – und wurde gewalttätig.

In einem Einkaufsmarkt in der Glauchauer Lampertstraße hat ein Unbekannter am Dienstagabend gegen 19 Uhr randaliert und zwei Menschen angegriffen. Laut Polizei hatte das Personal bemerkt, dass der Mann diverse Waren einsteckte. Man rief die Polizei. Kurz darauf ging der Täter ins Lager und bedrohte dort eine 47-jährige Mitarbeiterin. Dann begab...