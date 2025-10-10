Lärmschutzwände in Glauchau werden erneuert

Glauchau
Die Sanierung an der Siemensstraße startet am 13. Oktober. Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung. Der Bau kostet rund 75.000 Euro.
Am Montag, 13. Oktober, beginnen Arbeiten zur Instandsetzung der beiden Lärmschutzwände an der Siemensstraße (S 288) in Glauchau. Das teilt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit. Die 1994 errichteten Holzelemente weisen nach mehr als 30 Jahren erhebliche Schäden an der Holzkonstruktion und der Dämmung auf. Nun werden sie auf rund 100...
