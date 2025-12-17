Lego-Weihnachtsausstellung in Glauchau lockt bisher mehr als 2500 Besucher an: Samstag und Sonntag wird noch einmal geöffnet

Maik Schenker und Matthias Weise feiern Jubiläum. Neben den Modellen von bekannten Bauwerken wecken Industriekomplex und Märchenpark das Interesse der Lego-Fans.

Die Weihnachtsausstellung der Lego-Steine bleibt ein Besuchermagnet: Mehr als 2500 Gäste haben an den ersten neun Öffnungstagen in der Adventszeit einen Blick auf die Anlagen im Spielzeug-Land in Glauchau geworfen. Maik Schenker und Matthias Weise konnten vor wenigen Tagen den 100.000 Besucher begrüßen. Sie organisieren die Ausstellung bereits...