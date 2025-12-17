MENÜ
  • Lego-Weihnachtsausstellung in Glauchau lockt bisher mehr als 2500 Besucher an: Samstag und Sonntag wird noch einmal geöffnet

Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Lego-Weihnachtsausstellung in Glauchau lockt bisher mehr als 2500 Besucher an: Samstag und Sonntag wird noch einmal geöffnet
Redakteur
Von Holger Frenzel
Maik Schenker und Matthias Weise feiern Jubiläum. Neben den Modellen von bekannten Bauwerken wecken Industriekomplex und Märchenpark das Interesse der Lego-Fans.

Die Weihnachtsausstellung der Lego-Steine bleibt ein Besuchermagnet: Mehr als 2500 Gäste haben an den ersten neun Öffnungstagen in der Adventszeit einen Blick auf die Anlagen im Spielzeug-Land in Glauchau geworfen. Maik Schenker und Matthias Weise konnten vor wenigen Tagen den 100.000 Besucher begrüßen. Sie organisieren die Ausstellung bereits...
