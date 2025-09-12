Leipziger Grafikbörse zeigt Kunst in Glauchau

Ab Samstag präsentieren 87 Künstler ihre Arbeiten im Schloss Hinterglauchau.

„Spiel-Räume“ – so lautet das Thema der 38. Leipziger Grafikbörse, einem Zusammenschluss von Künstlern und Sammlern druckgrafischer Arbeiten. Die vom 13. September bis 2. November stattfindende Ausstellung im Schloss Hinterglauchau präsentiert zeitgenössische Grafiken in diversen Techniken und Formaten. Die Arbeiten der 87...