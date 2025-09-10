„Licht ist für uns sehr wichtig“: Warum in Glauchau eine neue Zahnarztpraxis im Bauhausstil entsteht

Glauchau
An der Schlachthofstraße in Glauchau wird emsig gebaut. Dort entsteht eine neue Zahnarztpraxis. Doch die künftige Adresse wird Lessingstraße 10 heißen. Und dafür gibt es eine besondere Erklärung.
Fast jeder in Glauchau dürfte die Baustelle schon gesehen haben. An der Einflugschneise ins Stadtzentrum, konkret an der Schlachthofstraße/Ecke Lessingstraße, entsteht ein markantes Gebäude im Bauhausstil, so verraten es zumindest die Transparente am Bauzaun. Der Glauchauer Zahnarzt Dr. Paul Vielkind lässt dort seine neue Praxis errichten....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.