Lichtelfest am Eichamt in Glauchau: Glühwein gibt es am Sonntag für drei Euro

Der vierte Advent ist auf dem Eichamt für einen Mini-Weihnachtsmarkt reserviert. Warum sich die Sportler für den Termin entschieden haben.

Mit einem Lichtelfest verabschieden sich die Sportler vom SV Fortschritt Glauchau in die Winterpause. Die Veranstaltung findet am Sonntag von 14 bis 18 Uhr auf dem Sportplatz am Eichamt an der Zimmerstraße statt. Es gibt einige Angebote für Kinder. Dazu gehören Kindereisenbahn und Ponyreiten.