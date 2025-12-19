MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Lichtelfest am Eichamt in Glauchau: Glühwein gibt es am Sonntag für drei Euro

Auf dem Lichtelfest gibt es Glühwein für 3 Euro.
Auf dem Lichtelfest gibt es Glühwein für 3 Euro. Bild: Daniel Vogl/dpa
Auf dem Lichtelfest gibt es Glühwein für 3 Euro.
Auf dem Lichtelfest gibt es Glühwein für 3 Euro. Bild: Daniel Vogl/dpa
Glauchau
Lichtelfest am Eichamt in Glauchau: Glühwein gibt es am Sonntag für drei Euro
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der vierte Advent ist auf dem Eichamt für einen Mini-Weihnachtsmarkt reserviert. Warum sich die Sportler für den Termin entschieden haben.

Mit einem Lichtelfest verabschieden sich die Sportler vom SV Fortschritt Glauchau in die Winterpause. Die Veranstaltung findet am Sonntag von 14 bis 18 Uhr auf dem Sportplatz am Eichamt an der Zimmerstraße statt. Es gibt einige Angebote für Kinder. Dazu gehören Kindereisenbahn und Ponyreiten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
Erbgericht Satzung: Auf dem Erzgebirgskamm endet eine Ära – aber nicht so ganz
Die Gesichter des Erbgerichts: Peter Meier und Uwe Günther (v. l.). Jahrzehnte haben sie gemeinsam die Satzunger Lokalität betrieben.
Peter Meier und Uwe Günther sind das Gesicht des Erbgerichts. Jahrzehnte führten sie das Haus gemeinsam – bis zu einem schweren Schicksalsschlag. Nun ist Schluss. Was heißt das für den Gasthof?
Thomas Wittig
18:00 Uhr
3 min.
Besondere Sammelaktion zaubert jungen Patienten in Krankenhaus im Erzgebirge ein Lächeln ins Gesicht
Azbui Clemens Schmidt (20) lässt Greta Teich (7) ein Geschenk in ihrem Krankenzimmer in Aue aussuchen.
Auszubildende sind jetzt in Aue als besondere Wichtel unterwegs gewesen. Mit einer einfachen wie praktischen Idee sorgten sie für leuchtende Augen bei Kindern im Helios-Klinikum.
Lara Lässig
18.12.2025
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
08.12.2025
2 min.
Weihnachtsmarkt in Glauchau: Wieviele Besucher da waren und wie es um die Sicherheit bestellt war
Der Glauchauer Weihnachtsmarkt war am Wochenende ein Besuchermagnet.
Am Montag wurde eine erste Bilanz des Glauchauer Weihnachtsmarkt gezogen. Vor allem der Mix und die Liebe zum Detail kamen an.
Stefan Stolp
18.12.2025
3 min.
Derselbe Spannstahl wie bei der Dresdner Carolabrücke: Westlicher Strang der Agra-Brücke bei Leipzig bald komplett dicht
Die Agra-Brücke bei Leipzig ist ein Sorgenkind der Prüf-Ingenieure – doch für den Auto-Verkehr zwischen der größten und der drittgrößten Stadt im Freistaat überaus bedeutsam.
Über die marode Brücke in Markkleeberg verläuft die B 2 – und damit die wichtigste Anbindung von Sachsens größter Stadt an Chemnitz und Zwickau. Aber nicht mehr lange.
Frank Hommel
12:00 Uhr
2 min.
Adventsmarkt-Premiere im Erzgebirge: Das kosten Glühwein und Roster bei den Händlern
Wer zum Adventsmarkt auf dem Auer Altmarkt sein Dippel selbst mitbringt, zahlt weniger für den Glühwein.
Aues Innenstadthändler laden ab Freitag erstmals zu einem eigenen Markt ein. Dabei gibt es an ihrem Stand gleich doppelt Rabatt.
Heike Mann
Mehr Artikel