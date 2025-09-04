Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Lichterfest in Ponitz: Organisatoren erwarten mehr als 6000 Besucher im Schlosshof

Das Lichterfest in Ponitz findet zum elften Mal statt. Die Organisatoren erwarten mehr als 6000 Besucher.
Glauchau
Lichterfest in Ponitz: Organisatoren erwarten mehr als 6000 Besucher im Schlosshof
Von Holger Frenzel
Eine Fassaden-Laser-Show gehört zu den Höhepunkten am Freitag und Samstag. Ein Familientag folgt am Sonntag. Was Besucher wissen müssen - zu Parkplätzen, Tickets für Kinder und Gastro-Angebot.

Ein kleiner Ort erlebt eine große Party: In Ponitz (bei Meerane) findet am Wochenende das Lichterfest statt. Schlosscafé-Betreiber Thomas Riedel, der die Sause organisiert, erwartet mehr als 6000 Gäste. Was Lichterfest-Besucher wissen müssen.
