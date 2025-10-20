Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Fans des Sängers Felix Räuber können ihn bald im Stadttheater Glauchau erleben.
Fans des Sängers Felix Räuber können ihn bald im Stadttheater Glauchau erleben. Bild: Nino Vincenzo Valpiani
Glauchau
Lieder-Show: Felix Räuber kommt ins Stadttheater Glauchau
Von Jakob Nützler
Am Freitag beleuchtet der einstige Polarkreis-18-Sänger Felix Räuber im Stadttheater Glauchau die musikalische Vielfalt des Ostens.

Glauchau.

Wie wohl der Osten klingt? Der Dresdner Musiker und Sänger Felix Räuber nahm diese Frage zum Anlass für sein Solo-Programm. Das Ergebnis der musikalischen Spurensuche gibt es am Freitag, 24. Oktober, um 19.30 Uhr im Stadttheater Glauchau zu erleben. Wie das Stadttheater mitteilt, wird Räuber auch Schätze wie unveröffentlichte Songs von Liedermacher Gerhard Gundermann live aufführen. Bereits mit 13 Jahren gründete er seine erste Band (Polarkreis 18), der Durchbruch gelang mit dem Hit „Allein, Allein“. Heute nennt er seine Stilrichtung „Cinematic Pop“ – Einflüsse aus Filmmusik, Elektronik und Popmusik kommen zusammen. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr, Tickets gibt es ab 23 Euro in „Freie Presse“-Shops. (nütz)

