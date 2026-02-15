Lkw-Anhänger in Glauchau in Brand geraten

Glauchau
Ein abgestellter Anhänger ist in der Nacht zu Sonntag teilweise abgebrannt. Die Polizei sucht Zeugen.
Im Glauchauer Ortsteil Jerisau ist in der Nacht zum Sonntag ein Lkw-Anhänger der Marke Schmitz Cargobull in Brand geraten. Laut Polizeidirektion Zwickau wurde der Brand in der Waldenburger Straße 1.20 Uhr gemeldet. Der auf dem Gelände einer Waschanlage an der Waldenburger Straße abgestellte Hänger wurde beschädigt. Die Feuerwehr Glauchau hat...
Erschienen am: 15.02.2026