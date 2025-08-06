Loungeclub feiert Ü30-Party im Gründelpark in Glauchau: Was hinter der Preis-Staffelung im Vorverkauf steckt

Glauchau
Die Open-Air-Fete steigt am 23. August an der Freilichtbühne. Der Ticket-Vorverkauf hat in dieser Woche begonnen – mit einer Neuerung.
Der Termin für die Ü30-Party im Gründelpark in Glauchau steht fest. Das Loungeclub-Team lädt für den 23. August zur Open-Air-Fete an der Freilichtbühne ein. Der Vorverkauf hat in dieser Woche begonnen, wie die Organisatoren über die sozialen Netzwerke mitteilen.
