Mann wird in Waldenburg innerorts fast mit Tempo 100 geblitzt

Waldenburg.

Auf der innerörtlichen Strecke zwischen Kertzsch und Waldenburg am Glauchauer Tor sind den Beamten des Glauchauer Polizeireviers am Donnerstagvormittag bei einer Geschwindigkeitskontrolle mehrere Raser ins Netz gegangen. Laut Polizei wurde dabei auf der Bundesstraße 175 innerhalb von knapp zwei Stunden die Geschwindigkeit von insgesamt 76 Fahrzeugen gemessen. Neun Fahrzeugführer überschritten die zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde. Am schnellsten war ein 59-jähriger Rover-Fahrer unterwegs: Er fuhr fast doppelt so schnell als erlaubt. Der Mann muss nun mit einem Monat Fahrverbot, zwei Punkten in Flensburg und einer Geldstrafe von über 400 Euro rechnen. (kru)