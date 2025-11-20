Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Marstall-Umbau in Waldenburg: Sabine Tauscher stellt Pläne am Dienstag im Stadtrat vor

Mit dem Marstall beschäftigt sich der Stadtrat zur Sitzung am Dienstag.
Mit dem Marstall beschäftigt sich der Stadtrat zur Sitzung am Dienstag. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Marstall-Umbau in Waldenburg: Sabine Tauscher stellt Pläne am Dienstag im Stadtrat vor
Redakteur
Von Holger Frenzel
Nach der Bewilligung der Fördermittel folgt ein Dialog mit der Kommunalpolitik. Die öffentliche Sitzung findet am Dienstag im Ratssaal statt.

12 Millionen Euro kommen vom Bund. 6 Millionen Euro stellt der Freistaat zur Verfügung. Mit der Bewilligung der Fördermittel für das Marstall-Projekt ist eine große Hürde übersprungen. Vom Projekt, welches das „Forum Waldenburg“ umsetzt, sollen die Töpferstadt und das Umland profitieren.
Für Marstall in Waldenburg fließt Millionen-Förderung: Zusage sorgt für Riesen-Erleichterung
Bund und Freistaat unterstützen das Marstall-Projekt mit einer Millionen-Förderung.
Nach jahrelanger Hängepartie sollen die Fördermittelbescheide übergeben werden. Auch Ministerpräsident Michael Kretschmer kommt in die Töpferstadt. Das sind die ersten Reaktionen.
Holger Frenzel
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
18 Millionen Euro für Marstall-Umbau in Waldenburg: „Es wäre toll, wenn dort im Dezember 2028 der erste Weihnachtsmarkt stattfindet"
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat am Samstag Förderbescheide übergeben. Bund und Land investieren in das künftige Bildungs- und Kulturzentrum. „Freie Presse" beantwortet Fragen zum Thema.
Jochen Walther
