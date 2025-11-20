Marstall-Umbau in Waldenburg: Sabine Tauscher stellt Pläne am Dienstag im Stadtrat vor

Glauchau
Nach der Bewilligung der Fördermittel folgt ein Dialog mit der Kommunalpolitik. Die öffentliche Sitzung findet am Dienstag im Ratssaal statt.
12 Millionen Euro kommen vom Bund. 6 Millionen Euro stellt der Freistaat zur Verfügung. Mit der Bewilligung der Fördermittel für das Marstall-Projekt ist eine große Hürde übersprungen. Vom Projekt, welches das „Forum Waldenburg“ umsetzt, sollen die Töpferstadt und das Umland profitieren.
