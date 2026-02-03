MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • MC Meerane verfehlt Spendenziel: Diese vier Optionen gibt es im Tauziehen um die Motocross-Strecke in Tettau

Die Motocross-Strecke des MC Meerane aus der Vogelperspektive. Sie befindet sich an der Straße zwischen Tettau und Pfaffroda.
Die Motocross-Strecke des MC Meerane aus der Vogelperspektive. Sie befindet sich an der Straße zwischen Tettau und Pfaffroda. Bild: Andreas Kretschel
Die Motocross-Strecke des MC Meerane aus der Vogelperspektive. Sie befindet sich an der Straße zwischen Tettau und Pfaffroda.
Die Motocross-Strecke des MC Meerane aus der Vogelperspektive. Sie befindet sich an der Straße zwischen Tettau und Pfaffroda. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
MC Meerane verfehlt Spendenziel: Diese vier Optionen gibt es im Tauziehen um die Motocross-Strecke in Tettau
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Innerhalb von vier Wochen kamen 42.000 Euro zusammen. Verein und Agrargenossenschaft bereiten sich auf eine neue Verhandlungsrunde vor. „Freie Presse“ erklärt, wo es Spielräume gibt - für beide Seiten.

Der MC Meerane hat bei seiner Crowdfunding-Aktion das Spendenziel knapp verfehlt. Der Verein, der 66 Mitglieder zählt, plant den Erwerb der Motorcross-Strecke im Steinbruch in Tettau. Für Kauf und Nebenkosten werden rund 53.500 Euro benötigt. Bei einer mit heißer Nadel gestrickten Spendenaktion kamen rund 42.000 Euro zusammen. Darin enthalten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:01 Uhr
2 min.
Gil Ofarim entschuldigt sich und stürzt bei Dschungelprüfung
Gil Ofarim wurde im TV-Dschungel immer wieder mit dem Skandal konfrontiert.
An Tag 12 des Dschungelcamps sorgt Sänger Gil Ofarim für große Aufregung. Er entschuldigt sich überraschend. Kurz darauf kommt es zu einem Unfall.
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
21.01.2026
3 min.
Verkauf der Motocross-Strecke im Steinbruch in Tettau: Warum die Eigentümer das Grundstück loswerden wollen
Blick zur Motocross-Strecke in Tettau: Der MC Meerane will das Gelände erwerben.
Der MC Meerane hat bei einer Crowdfunding-Aktion ein Etappenziel erreicht. Verantwortliche der Agrargenossenschaft schildern Beweggründe für die überraschende Verkaufsofferte und eine sportliche Frist.
Holger Frenzel
22:20 Uhr
3 min.
Gaddafi-Sohn Saif al-Islam in Libyen getötet
Saif al-Islam war 2021 nach langer Abwesenheit wieder in Libyen aufgetaucht. (Archivbild)
Nach dem Umbruch in Libyen kam Saif al-Islam in Haft. Er verschwand jahrelang und meldete sich erst 2021 mit großen politischen Ambitionen zurück. Nun wird er in seiner Residenz getötet.
16.01.2026
3 min.
Für die Zukunft der Motocross-Strecke im Steinbruch Tettau: MC Meerane sammelt in nur einer Woche über 20.000 Euro an Spenden ein
Hinter der Zukunft der Motocross-Strecke in Tettau stehen derzeit Fragezeichen.
Der Motocross-Verein aus Westsachsen steht vor dem Kauf des Grundstückes, auf dem er seit über 30 Jahren zu Hause ist. Dass das funktioniert, dafür gibt es derzeit ganz viel Hilfe.
Anika Zimny
02.02.2026
7 min.
Großbrand bei Freiberg: Autos, Motorräder und 5000 Liter Diesel in brennendem Gebäude – Der Einsatz in Bildern
 13 Bilder
Großbrand in einer Autowerkstatt in Kleinschirma: Die angrenzende Freiberger Straße und die Bahnstrecke wurden gesperrt.
In Kleinschirma ist ein Gebäude ausgebrannt. Per Warn-App wurden die Menschen in der Umgebung vor starker Rauchentwicklung gewarnt. 160 Kameraden der Feuerwehr waren an den Löscharbeiten beteiligt.
Johanna Klix, Thomas Kaufmann, Grit Baldauf, Cornelia Schönberg
Mehr Artikel