MC Meerane verfehlt Spendenziel: Diese vier Optionen gibt es im Tauziehen um die Motocross-Strecke in Tettau

Innerhalb von vier Wochen kamen 42.000 Euro zusammen. Verein und Agrargenossenschaft bereiten sich auf eine neue Verhandlungsrunde vor. „Freie Presse“ erklärt, wo es Spielräume gibt - für beide Seiten.

Der MC Meerane hat bei seiner Crowdfunding-Aktion das Spendenziel knapp verfehlt. Der Verein, der 66 Mitglieder zählt, plant den Erwerb der Motorcross-Strecke im Steinbruch in Tettau. Für Kauf und Nebenkosten werden rund 53.500 Euro benötigt. Bei einer mit heißer Nadel gestrickten Spendenaktion kamen rund 42.000 Euro zusammen. Darin enthalten...