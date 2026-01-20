MENÜ
  • Zwickau
  • Glauchau
  • Verkauf der Motocross-Strecke im Steinbruch in Tettau: Warum die Eigentümer das Grundstück loswerden wollen

Blick zur Motocross-Strecke in Tettau: Der MC Meerane will das Gelände erwerben.
Blick zur Motocross-Strecke in Tettau: Der MC Meerane will das Gelände erwerben. Bild: Andreas Kretschel
Blick zur Motocross-Strecke in Tettau: Der MC Meerane will das Gelände erwerben.
Blick zur Motocross-Strecke in Tettau: Der MC Meerane will das Gelände erwerben. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Verkauf der Motocross-Strecke im Steinbruch in Tettau: Warum die Eigentümer das Grundstück loswerden wollen
Redakteur
Von Holger Frenzel
Der MC Meerane hat bei einer Crowdfunding-Aktion ein Etappenziel erreicht. Verantwortliche der Agrargenossenschaft schildern Beweggründe für die überraschende Verkaufsofferte und eine sportliche Frist.

Die Hälfte ist geschafft. 53.500 Euro benötigt der MC Meerane für den Kauf der Motocross-Strecke im Steinbruch in Tettau. Über eine vor anderthalb Wochen gestartete Crowdfunding-Aktion sind bis zum Dienstagmittag rund 26.750 Euro zusammengekommen. Über viele Kanäle – dazu gehörte zuletzt auch der Rathaus-Podcast in Meerane – macht der...
