Meerane: Autobahnabfahrten zeitweise gesperrt

Betroffen sind die Abfahrten von der A 4 in beide Fahrtrichtungen. Auch eine Auffahrt wird für einige Stunden dicht gemacht.

Autofahrer aufgepasst, es müssen zeitweise Umwege in Kauf genommen werden: Auf der Autobahn 4 werden am Mittwoch (11. Juni) zwischen 8 und 12 Uhr die Abfahrten an der Anschlussstelle Meerane auf die Bundesstraße 93 in Richtung Meerane/Altenburg gesperrt. Betroffen sind beide Fahrtrichtungen auf der Autobahn – Dresden als auch Erfurt. Das...